Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

Adalet Bakanlığından:

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan/branş için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 29 mühendis pozisyonuna aşağıda belirtilen branşlarda personel alımı yapılacaktır.

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