Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman? 2019 Polis Akademisi bekçilik sözlü mülakat tarihi!

On binlerce aday bekçilik sözlü mülakatlarını heyecanla beklemeye başladı. 2019 Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarına yoğun ilgi sürüyor. Fiziksel mülakatlarını olan adaylar sözlü mülakat aşamasına geçecek. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Peki 2019 Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman? İşte ayrıntılar…

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merakla beklenen bekçilik sözlü mülakatları tarihi henüz belli olmadı. Sözlü mülakat alımları hakkında detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVLARI HAKKINDA

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.