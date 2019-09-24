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iş ilanları 2019! başvuru şartları nelerdir?

iş ilanları 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşsiz olanlara iş olanağı tanıyan kurumun resmi sitesinde yeni ilanlar yayınlanıyor. Güncel ilanlara göre İŞKUR 28 bin personel işçi alımı yapacak. Başvuruda bulunacak adaylar şartları araştırmaya başladı. En az ilkokul mezunu personel alacak olan kurumun başvuruları için yoğun talep var. Güvenlik görevlisi, kasiyer, konfeksiyon işçisi, dokuma konfeksiyon makineci kadrolara yerleştirilecek. Peki başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 17:03
İŞKUR iş ilanları 2019! İŞKUR 28 bin işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye'nin 81 ilinde iş ilanlarıyla binlerce kişiye umut ışığı oluyor. On binlerce vatandaş başvuru yapmadan önce şartları merak ediyor. Makineci (Dikiş), satış danışmanı ve uzmanı, garson (Servis Elemanı) alımı yapacak olan 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Alınacak işçiler yerleştirilen iş yerlerinde daimî olarak görevlendirilecektir. Peki İŞKUR işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR 28 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU YAPIYOR

İŞKUR personel işçi alımları vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden veya İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Söz konusu ilana başvuru yapacak adayların öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bu linke giriş yaparak sayfaya erişim sağlaması gerekmektedir. Ardından açılan sayfada yer alan ''İş Yeri Türü'' yazan kısımdaki ''Sektörü'' seçerek ilanlara bakabilirsiniz.

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İŞKUR iş ilanları 2019! İŞKUR 28 bin işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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