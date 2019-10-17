THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Türk Hava Yolları THY bünyesinde kabin memuru olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği kabin memuru alımı başvuruları yoğun ilgi görmekte. 700 yeni kadın kabin memurunun alınacağı haberini resmi sitesi üzerinden duyuran Türk Hava Yolları başvuru şartlarını da açıkladı. Kabin memuru adaylarının bazılarının genel şartlar ile sağlık ve fiziki koşulları uygun olmaları gerekiyor. Peki; THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı başvuruları nasıl yapılacak?

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk Hava Yolları bünyesinde çalıştırılmak üzere THY kabin memuru alımları başladı. Haberimizin devamından; THY kabin memuru alımı başvuru şartlarına ve başvuruların nasıl yapılacağına ulaşabilirsiniz.