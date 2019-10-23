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Sanayi ve personel alımı yapacak? İşe alım şartları nelerdir?

Sanayi ve , yayınladığı bir ilanda personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda başvuru şartları belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:29
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak? İşe alım şartları nelerdir?
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70(yüzde yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)'u (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puanı olan adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak? İşe alım şartları nelerdir?
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