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iş ilanları 2019! ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

iş ilanları kapsamında 51 bin memur personel alımı yapacağını duyurdu. Çalışan çalışmayan binlerce vatandaş Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel personel alımlarına yoğun ilgi gösteriyor. KPSS şartı aranmadan farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yapılacak. Bu bağlamda ‘’ başvuru şartları nelerdir?’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 11:43
İŞKUR iş ilanları 2019! İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

İş arayan binlerce kişiye umut ışığı olan 51 bin memur personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti. Başvurularda KPSS şartı aranmazken adayların önceden İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve e-devlet şifrelerinin olmaları yeterli olacağı duyuruldu. Peki ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'DAN 51 BİN PERSONEL- İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ! BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Haberimizde, İŞKUR iş ilanları kapsamında yayınladığı 51 bin personel alımı başvurularına erişebilirsiniz.

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İŞKUR iş ilanları 2019! İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
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