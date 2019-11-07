Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor! 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

On binlerce vatandaş memur olabilmek için Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına bakıyor. Bakanlıktan müjdeli haber geldi ve başvuru süreci başladı. 700 kişilik boş kontenjana alımların yapılacağı duyurulan başvurular 7 Kasım'da başladı ve 14 Kasım'da sona erecek. 2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını seçme sınavı başvurularına yoğun ilgi sürüyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Merakla beklenen Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Haberimizde 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sürecine dair detaylara erişebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-İcra Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,