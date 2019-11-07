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26.Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce polis adayı gözlerini sonuçlarına çevirdi. Polis Akademisi tarafından 7 bin polis alımı yapılacağı duyuruldu. 26.Dönem polis alımı başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bunun akabinde ‘’ ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların sınav sonuçları posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Peki 26.Dönem ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarih verdi mi?

Giriş Tarihi: 7.11.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 10:47
26.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

26. Dönem başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Polis Akademisi tarafından 7 bin polis alımı yapılacağı müjdesi verilmiş ve başvurular 25 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Başvurularını tamamlayan on binlerce aday başvuru sonuçlarını sorgulamaya başladı. Başvuru sonuçları olumlu değerlendirilen adayların listesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Peki 26. Dönem açıklandı mı? sorgulama nasıl yapılır?

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? GÖZLER 26.DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARINDA!

Polis Akademisi tarafından yapılan 7 bin polis alımı başvuruları sona erdi. Şimdi ise gözler POMEM başvuru sonuçlarına çevrildi. Haberimizde, 26. Dönem POMEM sonuçlarına dair tüm detaylara erişebilirsiniz.

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26.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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