26.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

26. Dönem POMEM başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Polis Akademisi tarafından 7 bin polis alımı yapılacağı müjdesi verilmiş ve başvurular 25 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Başvurularını tamamlayan on binlerce aday başvuru sonuçlarını sorgulamaya başladı. Başvuru sonuçları olumlu değerlendirilen adayların listesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Peki 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? GÖZLER 26.DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARINDA!

Polis Akademisi tarafından yapılan 7 bin polis alımı başvuruları sona erdi. Şimdi ise gözler POMEM başvuru sonuçlarına çevrildi. Haberimizde, 26. Dönem POMEM sonuçlarına dair tüm detaylara erişebilirsiniz.