26. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? sorusuna, arama motorundan yanıt aranıyor. Ardından polis olmak isteyen on binlerce aday gözlerini 26.Dönem POMEM başvuru sonuçlarına çevirdi. Ekim ayında sona eren başvuruların ardından Polis Akademisi'nden sonuçları için açıklama bekleniyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisi tarafından Fiziki Yeterlilik Sınavı hakkında duyuru yayımlayacak ve adaylara parkur ile ilgili detayları paylaşacak. Peki POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? PA 26.Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

POMEM MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU? 26.DÖNEM POMEM SONUÇLARI

On binlerce polis adayı POMEM mülakat yerleri ve başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Haberimizde, 26.Dönem POMEM mülakat yerleri ve PA POMEM başvuru sonuçlarına dair detaylara bakabilirsiniz.