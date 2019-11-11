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mülakat yerleri belli oldu mu? başvuru sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan mülakat yerleri sorgulanmaya başlandı. On binlerce polis alımı bekleyen aday mülakat yerleri, parkur bilgisini ve başvuru sonuçlarını öğrenmek istiyor. Kasım ayının ikinci haftasında vatandaşlar ‘’ başvuru sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Edinilen bilgiye göre 18 Kasım’da başlayan sözlü mülakatlar 10 Aralık 2019 tarihinde son bulacak. Adaylar sözlü sınav mülakatları için farklı başvuru ve sınav merkezlerinde ter dökecekler. Peki 26.Dönem açıklandı mı? Polis alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:43
POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? PA 26.Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

26. Dönem mülakat yerleri açıklandı mı? sorusuna, arama motorundan yanıt aranıyor. Ardından polis olmak isteyen on binlerce aday gözlerini başvuru sonuçlarına çevirdi. Ekim ayında sona eren başvuruların ardından Polis Akademisi'nden sonuçları için açıklama bekleniyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisi tarafından Fiziki Yeterlilik Sınavı hakkında duyuru yayımlayacak ve adaylara parkur ile ilgili detayları paylaşacak. Peki belli oldu mu? 26.Dönem açıklandı mı?

POMEM MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU? 26.DÖNEM POMEM SONUÇLARI

On binlerce polis adayı POMEM mülakat yerleri ve başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Haberimizde, 26.Dönem POMEM mülakat yerleri ve PA POMEM başvuru sonuçlarına dair detaylara bakabilirsiniz.

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POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? PA 26.Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?
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