Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? Türkiye Taş Kömürü Kurumu personel alımı şartları nedir?

On binlerce vatandaş Türkiye Taş Kömürü Kurumu personel alımı ilanına bakmaya başladı. Kurumun resmi sitesinden gelen duyuruya göre TTK, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 45 mühendis alımı yapacak. Bunun akabinde başvuru şartları ve tarihi merak edildi. Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde atamaları yapılacaktır. İşte Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) sözleşmeli personel alımına dair detaylar!

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU (TTK) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

14 Kasım itibariyle başlayan başvurular 13 Aralık'ta sona erecek. Başvuru için başvuru formunun doldurulması gerekiyor. İstenilen belgelerle birlikte başvuru formu posta ile belirtilen adrese gönderilecek.

TTK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 13/12/2019 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden, Makine, Elektrik, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak.