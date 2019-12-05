Sahil Güvenlik Komutanlığı MSB memur alımı başvurusu için bugün son! MSB memur alımı başvurular nasıl yapılır, şartları nelerdir?

MSB memur alımı ile ilgili araştırmalar başvuruların son günü olan bugün de oldukça yoğunlaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere alım yapılacak olan kişilerde 2018 yılı KPSSP03 puan türüne sahip olması gerekiyor. Kayıt sonrasında uygun görülen adaylar arasından ilandaki kılavuzda belirlenmiş merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılacak kontenjan miktarının 10 katı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacak. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı MSB memur alımı şartları nelerdir, başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Đlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN

ŞARTLAR VE NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak. ç. Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır.).

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Aralık 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur." kararlı sağlık raporu almak.

h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak. NOT-3: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

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