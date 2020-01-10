DSİ personel alımı başvuru işlemleri: DSİ başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

DSİ personel alımı başvuruları başladı. Kamu dairesinde çalışmak isteyen on binlerce aday Devlet Su İşleri personel alımı başvuru işlemlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. 8 Ocak tarihinde başlayan başvurular tüm hızıyla sürüyor. Kurumun resmi sitesinde yayınlanan ilanda başvurular http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacak. Peki DSİ personel alımı başvuru işlemleri nasıl yapılır? DSİ başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!