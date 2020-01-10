Haberler > Memurlar Haberleri > İLANLAR Haberleri > Türkiye Şeker Fabrikaları personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR şeker fabrikası işçi alımı kura çekilişi sonuçları

personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? şeker fabrikası işçi alımı kura çekilişi sonuçları

personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde sonra ermişti. şeker fabrikası işçi alımıyla ilgili gelişmeler nelerdir? Şeker fabrikası işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz günlerde 1500 işçi alacağını açıklayan Şeker Fabrikası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.1.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 13:52
Türkiye Şeker Fabrikaları personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR şeker fabrikası işçi alımı kura çekilişi sonuçları

Şeker Fabrikası işçi alımları 31 Aralık 2019 tarihinde başlamış ve 6 Ocak 2020 tarihinde sona ermişti. Şeker fabrikası işçi alımı başvuruları sona erdikten sonra sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

ŞEKER FABRİKASI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Binlerce işçi, Şeker Fabrikası işçi alımı kurasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kura çekimleri ile ilgili resmi internet sitesinden bir duyuru yapıldı.

Yapılan duyurunun detayları;

Şirketimiz bünyesinde bulunan fabrikalarımıza alınacak elemanların ilamındaki "Başvurularda Aranacak Genel Şartlar" ın 3. maddesinde ortaöğrenim için taleplerin noter huzurunda ve il düzeyinde çekilecek kura ile belirleneceği belirtilmişti. Ancak yapılan araştırmada fabrikalarımızın bulunduğu il/ilçelerdeki teknolojik alt yapının dijital kura sistemi için yeterli olmadığı anlaşıldığından; Noter huzurunda Kura çekiminin 21.01.2020 tarihinde Ankara'da "Dijital Kura Sistemi" ile yapılmasına karar verilmiştir. Kura yeri ve saatine ilişkin duyuru daha sonra bildirilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur

Şeker fabrikası işçi alımı kura sonuçları http://www.turkseker.gov.tr/ internet sitesinden yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Şeker Fabrikaları personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR şeker fabrikası işçi alımı kura çekilişi sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN