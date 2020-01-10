Türkiye Şeker Fabrikaları personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR şeker fabrikası işçi alımı kura çekilişi sonuçları

Şeker Fabrikası işçi alımları 31 Aralık 2019 tarihinde başlamış ve 6 Ocak 2020 tarihinde sona ermişti. Şeker fabrikası işçi alımı başvuruları sona erdikten sonra sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

ŞEKER FABRİKASI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Binlerce işçi, Şeker Fabrikası işçi alımı kurasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kura çekimleri ile ilgili resmi internet sitesinden bir duyuru yapıldı.

Yapılan duyurunun detayları;

Şirketimiz bünyesinde bulunan fabrikalarımıza alınacak elemanların ilamındaki "Başvurularda Aranacak Genel Şartlar" ın 3. maddesinde ortaöğrenim için taleplerin noter huzurunda ve il düzeyinde çekilecek kura ile belirleneceği belirtilmişti. Ancak yapılan araştırmada fabrikalarımızın bulunduğu il/ilçelerdeki teknolojik alt yapının dijital kura sistemi için yeterli olmadığı anlaşıldığından; Noter huzurunda Kura çekiminin 21.01.2020 tarihinde Ankara'da "Dijital Kura Sistemi" ile yapılmasına karar verilmiştir. Kura yeri ve saatine ilişkin duyuru daha sonra bildirilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur

Şeker fabrikası işçi alımı kura sonuçları http://www.turkseker.gov.tr/ internet sitesinden yayınlanacak.