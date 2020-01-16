26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklanma tarihi geldi mi?

26.Dönem POMEM sonuçları için geri sayım sürüyor. Polis Akademisi ve EGM tarafından yapılan sınavların ardından gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. On binlerce polis olmak isteyen aday sınavı öncesi ön sağlık kontrolünden geçti ardından giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ile mülakat sınavına tabi tutuldu. Başarı için yüz puan üzerinden en az altmış puan şartı bulunuyor. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlar mülakat sınavına girer. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sonuçları açıklanma tarihi geldi mi?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haberimizde, 26.Dönem POMEM sonuçlarına dair detaylı bilgiye erişebilirsiniz.