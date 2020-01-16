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26. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklanma tarihi geldi mi?

ve tarafından yapılan 26. Dönem sonuçları merakla bekleniyor. İlgili kurumun resmi sitesinde Lisans mezunu 5 bin 40 erkek, 560 kadın, ön lisans mezunu bin 260 erkek ve 140 kadın aday olmak üzere toplamda 7 bin adayın alınacağını duyunca vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından sınavlarını olan adaylar için heyecanlı bekleyişe başladı. Sonuçlar açıklandıktan sonra 27. Dönem polis alımları başlayacak. Peki 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:03
26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklanma tarihi geldi mi?

26.Dönem sonuçları için geri sayım sürüyor. ve tarafından yapılan sınavların ardından gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. On binlerce polis olmak isteyen aday sınavı öncesi ön sağlık kontrolünden geçti ardından giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ile mülakat sınavına tabi tutuldu. Başarı için yüz puan üzerinden en az altmış puan şartı bulunuyor. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlar mülakat sınavına girer. Peki ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sonuçları açıklanma tarihi geldi mi?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haberimizde, sonuçlarına dair detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

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26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklanma tarihi geldi mi?
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