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personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 sonuçları sorgula!

Devlet Su İşleri () 35 kişilik mühendis alımı yapacağını duyurdu. DPB üzerinden yayınlanan ilanda başvurular 8- 17 Ocak tarihinde yapılmıştı. Uygulamalı sınava çağırılacak adaylar gözlerini başvuru sonuçlarına çevirdi. DSİ personel memur alımı boş kadroları içinde İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği ve Makina Mühendisliği gibi alanlar yer aldı. Başvuruların alınmasının ardından sonuçlar beklenmeye başlandı. Peki 2020 yılı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:45 ABONE OL
DSİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DSİ personel alımı sonuçları sorgula!

personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. DPB tarafından yayınlanan ilana göre 35 mühendis alımı yapılacak. Mühendis kadrosuna, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından seçim yapılacak. Devlet dairesinde çalışmak isteyen on binlerce aday 8 Ocak'ta başlayan başvuruları 17 Ocak'ta sona erdirmişti. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 yılı DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı!

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu kurumunda çalışmak isteyen adaylar, sonuçlarını bekliyor. Haberimizde, 2020 yılı DSİ personel alımı başvuru sonuçlarına ve tüm merak edilen detaylara erişebilirsiniz.

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DSİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DSİ personel alımı sonuçları sorgula!
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