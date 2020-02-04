SMMM yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? TESMER SMMM yeterlilik sınav sonuçları açıklanma tarihi!

SMMM yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? TESMER tarafından 7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen sınavın ardından adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Yılda üç kez yapılan sınavda başarılı olan adaylar Serbest muhasebeci mali müşavir unvanı kazanıyor. Sınavın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Serbest muhasebeci mali müşavir sınavına giren adaylar gözlerini TESMER'in resmi sitesine çevirdi. Peki SMMM yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? SMMM yeterlilik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

SMMM YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SMMM yeterlilik sınav sonuçları heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haberimizde, TESMER SMMM yeterlilik sınav sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.