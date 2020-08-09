OGM işçi alımı başvuru ekranı 2020: İŞKUR ile OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kamu Kurum ve Kuruluşları personel alımı tüm hızıyla sürüyor. 4 Ağustos'ta başlayan Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. İlgili ilana ait özel şartlar İŞKUR üzerinden açıklanırken başvurularda buradan yapılıyor. Toplamda 700 adet işçi alımı yapılacak olup başvuru şartları merak ediliyor. Henüz başvuruda bulunmamış adaylar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 İŞKUR ile OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

4-10 Ağustos OGM işçi başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. OGM İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet işçi alımı yapacak.

İşte, 2020 OGM işçi alımı başvuru şartları ve tüm detaylar…