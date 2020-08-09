OGM işçi alımı başvuru ekranı 2020: İŞKUR ile OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kamu Kurum ve Kuruluşları personel alımı tüm hızıyla sürüyor. 4 Ağustos'ta başlayan Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. İlgili ilana ait özel şartlar İŞKUR üzerinden açıklanırken başvurularda buradan yapılıyor. Toplamda 700 adet işçi alımı yapılacak olup başvuru şartları merak ediliyor. Henüz başvuruda bulunmamış adaylar konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 İŞKUR ile OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
4-10 Ağustos OGM işçi başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. OGM İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet işçi alımı yapacak.
İşte, 2020 OGM işçi alımı başvuru şartları ve tüm detaylar…
OGM işçi başvuruları 4 Ağustos – 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak.
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. Aşağıda bulunan link üzerinden açılan sayfada arama kısmına 'OGM' yazarak ilanlara ulaşabilirsiniz.
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2.18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6.Adayların açık iş ilanında belirtilen öğrenim durumuna ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,