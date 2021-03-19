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Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:19 Son Güncelleme: 19.3.2021 16:19

4 öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 4 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2021 olarak duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
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