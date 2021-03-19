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Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:24

7 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı için ilan yayınladı. Son başvuru tarihi 2 Nisan olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı için ilan yayınladı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2021 olarak duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
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