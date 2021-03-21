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Giriş Tarihi: 21.3.2021 10:00

61 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi 61 akademik personel alıyor

Rektörlüğü, 61 akademik personel alımı için ilan yayınladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 61 akademik personel alımı için ilan yayınladı.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 3 Nisan 2021 olarak duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstinye Üniversitesi 61 akademik personel alıyor
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