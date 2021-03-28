Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı açıktan atama yoluyla 7 memur alımı için ilan yayınladı.

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin 03/05/2021 ile 07/05/2021 tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...