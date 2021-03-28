Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Giriş Tarihi: 28.3.2021 12:25

171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

, 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için ilan yayınlandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için ilan yayınlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA