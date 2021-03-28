Safranbolu Belediyesi 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alımı için ilan yayınladı.

Safranbolu Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar olduğunu duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...