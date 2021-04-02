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Giriş Tarihi: 2.4.2021 19:28

200 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

200 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlandı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 21 Nisan 2021 olarak duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
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