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Giriş Tarihi: 3.4.2021 15:49

2 öğretim üyesi alacak

Kastamonu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kastamonu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
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