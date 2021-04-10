İstanbul Kent Üniversitesi 33 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü 33 akademik personel alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayımlandığı gün itibarı ile 15 gün olduğu ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...