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Giriş Tarihi: 10.4.2021 16:19

2 öğretim görevlisi alacak

Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 olarak duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
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