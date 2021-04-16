Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabileceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...