Yıldız Teknik Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 32 öğretim üyesi almak üzere ilan yayımladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri"ni sağlıyor olması gerekmektedir." denildi.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılabileceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...