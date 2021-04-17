Kayseri Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, 1 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddesinin (b) bendine göre 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 1 (bir) Sözleşmeli Personel (Destek Personeli) alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün olduğu ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...