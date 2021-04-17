Kayseri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...