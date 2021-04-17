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Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:25

11 öğretim elemanı alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Rektörlüğü, 11 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 3 Mayıs 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
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