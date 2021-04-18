İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 öğretim ve 1 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim ve 1 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün olduğu ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...