İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır." denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...