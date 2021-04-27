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Giriş Tarihi: 27.4.2021 14:56

TUBİTAK 7 araştırmacı personel alıyor

TUBİTAK 7 araştırmacı personel alıyor

TUBİTAK 7 araştırmacı personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TUBİTAK 7 araştırmacı personel alımı için ilan yayımladı.

TUBİTAK'tan yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) Bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) Bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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TUBİTAK 7 araştırmacı personel alıyor
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