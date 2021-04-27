TUBİTAK 7 araştırmacı personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TUBİTAK 7 araştırmacı personel alımı için ilan yayımladı.

TUBİTAK'tan yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) Bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) Bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...