İstanbul Galata Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü 2 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 24 Mayıs 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...