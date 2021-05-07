Süleyman Demirel Üniversitesi 34 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü 34 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 23 Mayıs 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...