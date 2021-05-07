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Giriş Tarihi: 7.5.2021 09:36

öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri"ni sağlıyor olması gerekmektedir." denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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