Aksaray Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihinin 24 Mayıs 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...