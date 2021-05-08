Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

İlanın Resmi Gazete'de yayım tarihi 7 Mayıs olarak açıklandı. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimi olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...