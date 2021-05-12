KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Rektörlük bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır. Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir." denildi.

Son başvuru tarihinin 26 Mayıs 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...