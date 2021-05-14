SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır."denildi.

Son başvuru tarihinin 4 Haziran 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...