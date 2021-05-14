Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak
Giriş Tarihi: 14.5.2021 16:40 Son Güncelleme: 14.5.2021 16:40

Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak

Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapılacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denildi.

İLANA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA