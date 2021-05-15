Mardin Artuklu Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...