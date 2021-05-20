Adıyaman Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır)." denildi.

Aranılan nitelik ve unvanların "Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi" olduğu açıklanırken, başvuru süresinin Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...