Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak
Giriş Tarihi: 20.5.2021 09:26

personel alacak

Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak

sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik "in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 14 Haziran 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA