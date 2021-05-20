Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik "in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 14 Haziran 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...