Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 3 Haziran 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...