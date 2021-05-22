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Giriş Tarihi: 22.5.2021 15:24 Son Güncelleme: 22.5.2021 15:25

9 öğretim üyesi alıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)" denildi.

Son başvuru tarihinin 4 Haziran 2021 olduğu ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor
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