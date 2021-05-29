Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 olarak ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...