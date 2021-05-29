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Giriş Tarihi: 29.5.2021 16:36

30 öğretim üyesi alıyor

Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor

Rektörlüğü 30 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü 30 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 olarak ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor
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